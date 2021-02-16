анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 февраля
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 7-го выпуска «ПИКа» в 2021 году.
Читайте в номере:
- Маму и папу не закрыли. Суд в Каменске вынес приговор родителям, которые измывались над своими крохотными дочками. Наказание можно считать мягким для таких извергов, но теперь им придется забыть о своих детях и ходить по струнке »2-3
- Почему из автобуса высадили ребенка? Мы нашли объяснение вопиющему случаю, возмутившему Каменск. /14
- Пасха поздно, ранней весны не ждать. По просьбам наших читателей публикуем православный календарь на 2021 год. /45
- Медработники перестали увольняться пачками. На вопросы «ПИКа» ответил новый главный врач ЦГБ А. Некрасов. »10-11
- Автобусы, собаки, радио взяты на карандаш. Первый замглавы администрации Каменска во второй раз пообщался с каменчанами в онлайн-формате. Вопросов на этот раз было меньше, чем в первый. Но отдельные действительно повторялись много раз. /3
- Откройте ваши кастрюли. В Каменске и Каменском районе массово проверяют качество питания в детских учреждениях. В одной из районных школ, как выяснилось, детей кормили просрочкой. Реакция на подобные случаи мгновенная — разбирается прокуратура. Впрочем, результаты рейдов показывают: серьезные нарушения если и есть, то единичные. /12