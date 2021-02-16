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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 февраля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 февраля

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 7-го выпуска «ПИКа» в 2021 году.

Читайте в номере:

  • Маму и папу не закрыли. Суд в Каменске вынес приговор родителям, которые измывались над своими крохотными дочками. Наказание можно считать мягким для таких извергов, но теперь им придется забыть о своих детях и ходить по струнке »2-3
  • Почему из автобуса высадили ребенка? Мы нашли объяснение вопиющему случаю, возмутившему Каменск. /14
  • Пасха поздно, ранней весны не ждать. По просьбам наших читателей публикуем православный календарь на 2021 год. /45
  • Медработники перестали увольняться пачками. На вопросы «ПИКа» ответил новый главный врач ЦГБ А. Некрасов. »10-11
  • Автобусы, собаки, радио взяты на карандаш. Первый замглавы администрации Каменска во второй раз пообщался с каменчанами в онлайн-формате. Вопросов на этот раз было меньше, чем в первый. Но отдельные действительно повторялись много раз. /3
  • Откройте ваши кастрюли. В Каменске и Каменском районе массово проверяют качество питания в детских учреждениях. В одной из районных школ, как выяснилось, детей кормили просрочкой. Реакция на подобные случаи мгновенная — разбирается прокуратура. Впрочем, результаты рейдов показывают: серьезные нарушения если и есть, то единичные. /12

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анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 февраля
Автор: 16.02.2021
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