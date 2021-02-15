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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменская прокуратура обнаружила, что школьников кормили просроченным творогом

Старший помощник городского прокурора Наталья Громченко.

образование

Каменская прокуратура обнаружила, что школьников кормили просроченным творогом

Команда проверить все образовательные учреждения дана сверху.

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

После массовых отравлений школьников в Подмосковье Генпрокуратура России поручила по всей стране провести проверку организации питания в школах и дошкольных учреждениях. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 февраля — «ПИК». Каменская городская прокуратура приступила к этому на прошлой неделе. Уже готовы промежуточные результаты.

— Мы проверяем школы и детские сады Каменска и Каменского района. В одной из районных школ обнаружены серьезные нарушения — две коробки просроченного творога, предназначенного для питания школьников, — комментирует старший помощник городского прокурора Наталья Громченко. — К соблюдению санитарных норм в пищеблоках у нас нет претензий, однако не на всех кухнях в образовательных учреждениях правильно организовано хранение продуктов. Например, в одном из районных детских садов мы нашли заветренный рыбный фарш, который хранился в холодильнике с грязными овощами. Не на все продукты нам удалось получить документы, подтверждающие безопасность. Также в некоторых образовательных учреждениях в открытом для детей доступе хранились моющие и дезинфицирующие средства, а также для многократного питания детей использовалась металлическая, пластиковая и имеющая сколы стеклянная посуда, что недопустимо санитарными правилами.

По итогам проверки прокуратура оценит контрактную систему по организации питания и качеству услуг, оказываемых сторонними компаниями. Также полностью проверят условия транспортировки и хранения продуктов, их качество и безопасность, контроль за поступающей и готовой продукцией, ее хранение, соблюдение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков. В связи с выявленными нарушениями будут приняты прокурорские меры реагирования.

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Автор: 16.02.2021
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