После массовых отравлений школьников в Подмосковье Генпрокуратура России поручила по всей стране провести проверку организации питания в школах и дошкольных учреждениях.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 февраля — «ПИК». Каменская городская прокуратура приступила к этому на прошлой неделе. Уже готовы промежуточные результаты.

— Мы проверяем школы и детские сады Каменска и Каменского района. В одной из районных школ обнаружены серьезные нарушения — две коробки просроченного творога, предназначенного для питания школьников, — комментирует старший помощник городского прокурора Наталья Громченко. — К соблюдению санитарных норм в пищеблоках у нас нет претензий, однако не на всех кухнях в образовательных учреждениях правильно организовано хранение продуктов. Например, в одном из районных детских садов мы нашли заветренный рыбный фарш, который хранился в холодильнике с грязными овощами. Не на все продукты нам удалось получить документы, подтверждающие безопасность. Также в некоторых образовательных учреждениях в открытом для детей доступе хранились моющие и дезинфицирующие средства, а также для многократного питания детей использовалась металлическая, пластиковая и имеющая сколы стеклянная посуда, что недопустимо санитарными правилами.

По итогам проверки прокуратура оценит контрактную систему по организации питания и качеству услуг, оказываемых сторонними компаниями. Также полностью проверят условия транспортировки и хранения продуктов, их качество и безопасность, контроль за поступающей и готовой продукцией, ее хранение, соблюдение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков. В связи с выявленными нарушениями будут приняты прокурорские меры реагирования.