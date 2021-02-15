Лиховской транспортный прокурор Кирилл Греков признал законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» в отношении 40-летнего мужчины.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 февраля — «ПИК». Установлено, что гражданин РФ 1981 г.р. на 1064-м км перегона забрался в полувагон грузового поезда и начал сбрасывать слитки чугуна. За то время, как поезд прошел 5 км, похититель успел сбросить 56 слитков общим весом 675 килограммов. На 1069-м км он спрыгнул с поезда и скрылся.

На следующий день он вернулся и стал собирать ночной «урожай». Всю добычу он погрузил в свою легковушку с прицепом, однако уехать не успел — его задержали правоохранители.

Железо подозреваемый планировал сдать в пункт приема металлолома. Известно, что он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Теперь ему грозит лишение свободы до трех лет.