Порыв на водяной трубе на улице Кузнечной произошел в середине января 2021 года.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 февраля — «ПИК». Председатель местного квартального комитета Светлана Кононова сообщала в аварийную службу о случившемся неоднократно. Однако аварийные работы так и не были выполнены.

На прошлой неделе во время морозов дорога на ул. Кузнечной превратилась в каток. А по ней, между прочим, каждый день добираются на комбинат на работу и учебу сотни людей.

12 февраля — спустя три недели — корреспондент «ПИКа» поинтересовался в ООО «Водоканал», почему не ликвидируют потоп. Там ответили, что делать этого в срочном порядке предприятие не обязано.