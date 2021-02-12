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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске питьевая вода льется по улице почти месяц

Ул. Кузнечная. Фото автора.

ЖКХ

В Каменске питьевая вода льется по улице почти месяц

Виктория Костовская
Опубликовано

Порыв на водяной трубе на улице Кузнечной произошел в середине января 2021 года.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 февраля — «ПИК». Председатель местного квартального комитета Светлана Кононова сообщала в аварийную службу о случившемся неоднократно. Однако аварийные работы так и не были выполнены.

На прошлой неделе во время морозов дорога на ул. Кузнечной превратилась в каток. А по ней, между прочим, каждый день добираются на комбинат на работу и учебу сотни людей.

12 февраля — спустя три недели — корреспондент «ПИКа» поинтересовался в ООО «Водоканал», почему не ликвидируют потоп. Там ответили, что делать этого в срочном порядке предприятие не обязано.

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Автор: 09.02.2021
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