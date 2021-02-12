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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Памятный знак в Каменске откроют ко Дню Победы

общество

Памятный знак в Каменске откроют ко Дню Победы

Виктория Костовская
Опубликовано

Продолжаются работы по демонтажу конструкции светового фонтана, который был там, пожалуй, единственным украшением в темное время суток.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 февраля — «ПИК». Тремя неделями ранее работники ООО «Спецстроймонтаж» срезали верхнюю часть конструкции, а 12 февраля приступили к демонтажу ее основания.
Затем этот участок набережной перед строящимся памятным знаком «Каменск-Шахтинский — город воинской доблести» будет заново благоустроен: на месте, где стоял световой фонтан, уложат новую тротуарную плитку, обновят бордюрный камень.

Напомним, открыть памятный знак планируется накануне празднования Дня Победы в этом году.

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Автор: 09.02.2021
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