Продолжаются работы по демонтажу конструкции светового фонтана, который был там, пожалуй, единственным украшением в темное время суток.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 февраля — «ПИК». Тремя неделями ранее работники ООО «Спецстроймонтаж» срезали верхнюю часть конструкции, а 12 февраля приступили к демонтажу ее основания.

Затем этот участок набережной перед строящимся памятным знаком «Каменск-Шахтинский — город воинской доблести» будет заново благоустроен: на месте, где стоял световой фонтан, уложат новую тротуарную плитку, обновят бордюрный камень.

Напомним, открыть памятный знак планируется накануне празднования Дня Победы в этом году.