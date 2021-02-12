В понедельник 15 февраля в областном министерстве труда и социального развития начнет работать тематическая «горячая линия» по вопросам обеспечения детского отдыха.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 февраля – «ПИК». С 14.00 до 16.00 позвонив по номеру 8 (863) 234-00–99 родители смогут задать вопросы по предоставлению бесплатных путевок для детей и выплате компенсаций за них.

Напомним, что 28 января на заседании областной комиссии по вопросам детского отдыха была утверждена средняя стоимость путевки в сутки на одного ребенка: в загородные лагеря – 1472,08 руб., в санаторные – 1857,78 руб.

В настоящее время каменское УСЗ проводит конкурсы по закупкам путевок для детей из малоимущих семей. Из-за пандемии в этом году детский отдых будет организован на территории Ростовской области. Подробности по детскому отдыху каменчане смогут узнать по телефонам: 7-16-62, 7-75-46.