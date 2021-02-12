Пятница, 12 февраля, стала самым теплым днем уходящей недели – температура воздуха составила +11…+13 градусов. Но на смену временному потеплению в город идут сильные ветры и морозы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ. Ростовская область, 12 февраля – «ПИК». Погода в Каменске испортится в субботу, 13 февраля. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха опустится до -1…-6 градусов, ночью до -14. Ветер усилится, его скорость при порывах будет достигать 17-19 м/с. Возможен небольшой снег. В воскресенье, 14 февраля, мороз усилится. Днем следует ожидать до -6…-9, ночью до -18 градусов. Холодный циклон не покинет регион, предположительно, до конца рабочей недели. Вероятность осадков в виде снега сохраняется.