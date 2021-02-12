Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На выходные в Каменске резко похолодает

общество

На выходные в Каменске резко похолодает

На выходные в Каменске резко похолодает

Аватар
Опубликовано

Пятница, 12 февраля, стала самым теплым днем уходящей недели – температура воздуха составила +11…+13 градусов. Но на смену временному потеплению в город идут сильные ветры и морозы.   

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ. Ростовская область, 12 февраля – «ПИК». Погода в Каменске испортится в субботу, 13 февраля. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха опустится до -1…-6 градусов, ночью до -14. Ветер усилится, его скорость при порывах будет достигать 17-19 м/с. Возможен небольшой снег. В воскресенье, 14 февраля, мороз усилится. Днем следует ожидать до -6…-9, ночью до -18 градусов. Холодный циклон не покинет регион, предположительно, до конца рабочей недели. Вероятность осадков в виде снега сохраняется.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 февраля
Автор: 09.02.2021
Реклама

Популярное

происшествия

Украинец вез через Донецк 1500 товаров «для друзей и соседей»

власть

Каменск попал в число городов, в которых снимается ряд ограничений

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 февраля

бизнес

Итальянскую черешню в Донецке ждут в марте

транспорт

Водитель высадил ребенка из автобуса по недоразумению
Реклама
Вверх