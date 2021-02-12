Правительство Российской Федерации определилось со сроками проведения Всероссийской переписи населения.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 февраля – «ПИК». К сентябрю 2021 года ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.

Точные даты мероприятия определят позже отдельным постановлением. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в многофункциональных центрах.

Напомним, перепись должна была состояться в прошлом году, но из-за COVID-19 правительство приняло решение перенести перепись на текущий год.