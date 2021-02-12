Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане примут участие в переписи в сентябре

общество

Каменчане примут участие в переписи в сентябре

Валентина Лагутина
Опубликовано

Правительство Российской Федерации определилось со сроками проведения Всероссийской переписи населения.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 февраля – «ПИК». К сентябрю 2021 года ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.
Точные даты мероприятия определят позже отдельным постановлением. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в многофункциональных центрах.

Напомним, перепись должна была состояться в прошлом году, но из-за COVID-19 правительство приняло решение перенести перепись на текущий год. 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 февраля
Автор: 09.02.2021
Реклама

Популярное

происшествия

Украинец вез через Донецк 1500 товаров «для друзей и соседей»

власть

Каменск попал в число городов, в которых снимается ряд ограничений

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 февраля

бизнес

Итальянскую черешню в Донецке ждут в марте

транспорт

Водитель высадил ребенка из автобуса по недоразумению
Реклама
Вверх