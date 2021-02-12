В Ростовской области стартовал очередной опрос, в котором можно выразить свое позитивное или негативное отношение к чиновникам и руководителям коммунальных организаций.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 февраля – «ПИК». Чтобы поставить плюс или минус нашим властям за работу в 2021 г., нужно перейти по ссылке.

Цель опроса – оценка удовлетворенности населения деятельностью:

главы администрации города и председателя городской думы — главы города;

руководителей унитарных предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению.

Деятельность указанных руководителей предлагается оценить по трем критериям

Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения.

Отметим, что, согласно результатам опроса за прошлый год, Каменск оказался на втором месте в рейтинге неудовлетворенности населения среди городов Ростовской области. Удовлетворенность работой администрации населением составила: