власть
Каменчанам предлагают оценить местную власть
В Ростовской области стартовал очередной опрос, в котором можно выразить свое позитивное или негативное отношение к чиновникам и руководителям коммунальных организаций.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 февраля – «ПИК». Чтобы поставить плюс или минус нашим властям за работу в 2021 г., нужно перейти по ссылке.
Цель опроса – оценка удовлетворенности населения деятельностью:
- главы администрации города и председателя городской думы — главы города;
- руководителей унитарных предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению.
Деятельность указанных руководителей предлагается оценить по трем критериям
- Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.
- Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании.
- Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения.
Отметим, что, согласно результатам опроса за прошлый год, Каменск оказался на втором месте в рейтинге неудовлетворенности населения среди городов Ростовской области. Удовлетворенность работой администрации населением составила:
- организация транспортного обслуживания — 39,68%
- качество автомобильных дорог — 38,36%
- теплоснабжение — 66,69%
- водоснабжение — 41,34%
- энергоснабжение — 66,80%
- газоснабжение — 72,31%.