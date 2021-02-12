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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчанам предлагают оценить местную власть

власть

Каменчанам предлагают оценить местную власть

Валентина Лагутина
Опубликовано

В Ростовской области стартовал очередной опрос, в котором можно выразить свое позитивное или негативное отношение к чиновникам и руководителям коммунальных организаций.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 февраля – «ПИК». Чтобы поставить плюс или минус нашим властям за работу в 2021 г., нужно перейти по ссылке.

Цель опроса – оценка удовлетворенности населения деятельностью:

  • главы администрации города и председателя городской думы — главы города;
  • руководителей унитарных предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению.

Деятельность указанных руководителей предлагается оценить по трем критериям

  1. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.
  2. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании.
  3. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения.

Отметим, что, согласно результатам опроса за прошлый год, Каменск оказался на втором месте в рейтинге неудовлетворенности населения среди городов Ростовской области. Удовлетворенность работой администрации населением составила:

  • организация транспортного обслуживания — 39,68%
  • качество автомобильных дорог — 38,36%
  • теплоснабжение — 66,69%
  • водоснабжение — 41,34%
  • энергоснабжение — 66,80%
  • газоснабжение — 72,31%.

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Автор: 09.02.2021
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