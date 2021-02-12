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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Итальянскую черешню в Донецке ждут в марте

бизнес

Итальянскую черешню в Донецке ждут в марте

Елена Жукова
Опубликовано

Около 2000 саженцев из Италии для закладки интенсивного сада черешни в марте ожидает агрофирма «Донецкая долина».

ДОНЕЦК, Ростовская область, 12 февраля  – «ПИК». Как сообщил «ПИКу» директор предприятия-резидента территории опережающего экономического развития «Донецк» Алексей Рягузов, поставку намечали в феврале, но из-за неустойчивой погоды решили отложить работы по высадке.

Сад будет расположен на арендуемом предприятием земельном участке на окраине пос. Гундоровского и станет уникальным экспериментом аграриев. Подобных посадок черешни нет в регионе и в стране. Это компактные насаждения на опорах, укрытые сеткой от птиц и пленкой от дождей и солнца, с капельным поливом. Низкорослые растения до 2,2 м образуют сплошную стену, что облегчает сбор урожая, который размещается вдоль ствола. Плодоносить такой сад начинает уже на 2-3-й год после закладки и отличается гигантскими плодами до 2,6 см в диаметре.

Закладка сада – один из этапов инвестпроекта, который реализует агрофирма в Донецке на участке 50 га. Пока из них освоены 15 га. Проект обеспечивает новые рабочие места для горожан.

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Автор: 09.02.2021
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