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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Дончане вспомнили павших за Гундоровку

общество

Дончане вспомнили павших за Гундоровку

Елена Жукова
Опубликовано

Митинги с возложением цветов в честь 78-й годовщины освобождения территории нынешнего Донецка и Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков прошли 12 февраля у памятников погибшим воинам в пос. Гундоровском и Шевыреве. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 12 февраля  – «ПИК». Память героев под удары колокола у братской могилы в пос. Гундоровском почтили учащиеся школы № 1 имени Гриши Акулова, глава города А. Клименко, первый замглавы администрации Донецка А. Чернодуб, члены совета ветеранов и др.

Вспомнили страшное время оккупации. Первый воздушный налет на Гундоровку был 12 июля 1942-го, а 19 июля у станицы уже показались передовые части врага. Там расквартировали пехоту, в здании библиотеки разместилось немецкое правление, в пос. Шевырев стояла артиллерия. Оккупация была тяжелой, люди голодали.

Освободить станицу 14 февраля 1943-го удалось почти без потерь. В те дни погибли пионеры 14-летний Гриша Акулов и 15-летний Леня Воробьевский, которые передавали советским разведчикам сведения о расположении немцев. Вместе с ними расстреляли коммуниста Дмитрия Голикова и отца ГришиЯкова Акулова. В честь пионера-героя его именем названа школа № 1.

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Автор: 09.02.2021
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