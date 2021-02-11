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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Водитель высадил ребенка из автобуса по недоразумению

транспорт

Водитель высадил ребенка из автобуса по недоразумению

Водитель высадил ребенка из автобуса по недоразумению

Виктория Костовская
Опубликовано

Редакция газеты «ПИК» выяснила причину, по которой 9 января ребенка высадили из автобуса № 25. Жалоба, опубликованная в соцсети «ВКонтакте» в тот день, вызвала бурю негодования пользователей.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 февраля — «ПИК». Корреспондент «ПИКа» связался с отцом мальчика Александром. Тот подтвердил, что деньги у ребенка на проезд были. Причем даже больше, чем надо: на проезд 23 руб. и 50 рублей, которые дала бабушка, провожавшая его на автобус.  
Выходить пятиклашке надо было на Бородиновском мостике. Но готовиться к выходу он начал заранее: подошел к кабине водителя, когда автобус подъезжал к остановке «640-й км». Пошарив по карманам школьной сумки, мальчик нашел 19 рублей и продолжал искать недостающие 4. В этот момент автобус остановился, водитель взял имеющиеся у ребенка деньги и сказал: «Выходи».
В итоге школьнику с портфелем, сумкой со сменкой и пакетом с вкусняшками от бабушки пришлось идти по морозу и снегу больше километра до Бородиновского мостика.

Стоит ли обвинять водителя в жестокости, как поспешили это сделать комментаторы в соцсетях? Разберемся. 

В конфликт вмешался директор «Каменского ПАТП» Геннадий Ермольченко и побеседовал с водителем. Тот рассказал: подъехав к остановке «640-й км», он открыл дверь. Тут подошел ребенок, положил 19 руб. Водитель не стал требовать с мальчика недостающие деньги и разрешил выйти, считая, что это его остановка. Мальчик, скорее всего, растерялся, он был расстроен, что не нашел недостающих денег и не осмелился сказать, что ему надо выходить на следующей. Вероятнее всего, произошло недоразумение, водитель и пассажир не поняли друг друга.
Да, водителей в Каменске часто обвиняют в неподобающем отношении к пассажирам, но сдается, что это не тот случай. Просто к детям надо повнимательнее…

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Автор: 09.02.2021
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