Редакция газеты «ПИК» выяснила причину, по которой 9 января ребенка высадили из автобуса № 25. Жалоба, опубликованная в соцсети «ВКонтакте» в тот день, вызвала бурю негодования пользователей.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 февраля — «ПИК». Корреспондент «ПИКа» связался с отцом мальчика Александром. Тот подтвердил, что деньги у ребенка на проезд были. Причем даже больше, чем надо: на проезд 23 руб. и 50 рублей, которые дала бабушка, провожавшая его на автобус.

Выходить пятиклашке надо было на Бородиновском мостике. Но готовиться к выходу он начал заранее: подошел к кабине водителя, когда автобус подъезжал к остановке «640-й км». Пошарив по карманам школьной сумки, мальчик нашел 19 рублей и продолжал искать недостающие 4. В этот момент автобус остановился, водитель взял имеющиеся у ребенка деньги и сказал: «Выходи».

В итоге школьнику с портфелем, сумкой со сменкой и пакетом с вкусняшками от бабушки пришлось идти по морозу и снегу больше километра до Бородиновского мостика.

Стоит ли обвинять водителя в жестокости, как поспешили это сделать комментаторы в соцсетях? Разберемся.

В конфликт вмешался директор «Каменского ПАТП» Геннадий Ермольченко и побеседовал с водителем. Тот рассказал: подъехав к остановке «640-й км», он открыл дверь. Тут подошел ребенок, положил 19 руб. Водитель не стал требовать с мальчика недостающие деньги и разрешил выйти, считая, что это его остановка. Мальчик, скорее всего, растерялся, он был расстроен, что не нашел недостающих денег и не осмелился сказать, что ему надо выходить на следующей. Вероятнее всего, произошло недоразумение, водитель и пассажир не поняли друг друга.

Да, водителей в Каменске часто обвиняют в неподобающем отношении к пассажирам, но сдается, что это не тот случай. Просто к детям надо повнимательнее…