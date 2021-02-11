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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске почтовая «буханка» столкнулась с «Фордом»

происшествия

В Каменске почтовая «буханка» столкнулась с «Фордом»

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

ДТП произошло в пер. Коммунистическом утром 11 февраля.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 февраля — «ПИК». Водитель УАЗа двигался по второстепенной дороге по ул. Горького. При выезде на главную мужчина не убедился в безопасности маневра и выехал наперерез «Форду». Иномарка на скорости врезалась в «буханку» сбоку. В результате столкновения в «Форде» сработали подушки безопасности, водитель не пострадал, а вот у УАЗа оторвался бензобак, и все топливо вылилось на дорогу. 
Сотрудниками ГИБДД составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.13 КоАП РФ «Нарушение правил проезда перекрестков». Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 1000 руб.

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Автор: 09.02.2021
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