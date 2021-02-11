Куча бытового мусора протянулась длиной более 10 м на окраине садового товарищества «Пионер», что близ трассы М4 «Дон».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 февраля — «ПИК». Горы пакетов с мусором валяются у дорожки, ведущей к автобусной остановке.

По словам людей, проживающих на «Пионере» постоянно, раньше на этом месте стояли контейнеры. Потом их вывезли в неизвестном направлении. Теперь дачники, не стесняясь, выносят туда свой мусор, ссылаясь на то, что взносы платят регулярно.

Редакция «ПИКа» сообщила о проблеме начальнику городской муниципальной инспекции Денису Звягину и в администрацию регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экострой-Дон».

Подробнее о том, кто когда должен ликвидировать эту свалку и куда следует выносить мусор дачникам, читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 17 февраля.