Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Рядом с трассой М4 «Дон» в Каменске растет свалка

ЖКХ

Рядом с трассой М4 «Дон» в Каменске растет свалка

Виктория Костовская
Опубликовано

Куча бытового мусора протянулась длиной более 10 м на окраине садового товарищества «Пионер», что близ трассы М4 «Дон».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 февраля — «ПИК». Горы пакетов с мусором валяются у дорожки, ведущей к автобусной остановке.
По словам людей, проживающих на «Пионере» постоянно, раньше на этом месте стояли контейнеры. Потом их вывезли в неизвестном направлении. Теперь дачники, не стесняясь, выносят туда свой мусор, ссылаясь на то, что взносы платят регулярно.

Редакция «ПИКа» сообщила о проблеме начальнику городской муниципальной инспекции Денису Звягину и в администрацию регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экострой-Дон».
Подробнее о том, кто когда должен ликвидировать эту свалку и куда следует выносить мусор дачникам, читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 17 февраля.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 февраля
Автор: 09.02.2021
Реклама

Популярное

происшествия

Украинец вез через Донецк 1500 товаров «для друзей и соседей»

власть

В главы администрации Каменска прочат главу района

транспорт

Комбинат и Подскельный оказались отрезаны от центра Каменска

общество

В Каменск на три дня вернется зима

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 февраля
Реклама
Вверх