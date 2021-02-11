Послабления не коснулись девяти территория региона – они находятся в красной зоне.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 февраля – «ПИК». С 15 февраля вступят в силу ряд изменений в режиме ограничений, принятых в донском регионе. Изменения в соответствующий документ донские власти внесли 11 февраля. Таким образом с понедельника разрешается 50-процентная заполняемость спортзалов на спортивных соревнованиях, а также зрительных залов и кинотеатров (ранее 30%). На территории торговых центров возобновляется работа фуд-кортов и ледовых катков. Разрешается работа городских ярмарок непродовольственных товаров. Также с 15 февраля в полном объеме возобновляется оказание высокотехнологичной медицинской помощи и личные приемы руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления. Но пока – в режиме видеоконференцсвязи, а также при соблюдении санитарно-противоэпидемических мер.

Послабления распространяются на Каменск и другие города и районы области, не попавшие по результатам санитарно-эпидемиологического мониторинга в «красную зону». В этой связи не повезло Гуково, Зверево, Боковскому, Егорлыкскому, Зерноградскому, Обливскому, Ремонтненскому, Тарасовскому и Тацинскому районам.

Напомним, с 8 февраля в Ростовской области введена система «Светофор» – мониторинг санитарной ситуации в регионе. Согласно которому, благополучие каждого города и района оценивается по следующим критериям: заболеваемость на 100 тыс. населения за предыдущую неделю; заболеваемость внебольничной пневмонией; уровень тестирования населения; процент использованной вакцины; загруженность коечного фонда для лечения пациентов с подозрением на ковид-19; соблюдение ограничительных мер. По итогам оценки территориям присваивается соответствующий цвет – зеленый, желтый или красный.