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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донецк приглашает на «Казачью душу»

культура

Донецк приглашает на «Казачью душу»

Елена Жукова
Опубликовано

Традиционный Международный фестиваль казачьей культуры «Казачья душа», который проводится раз в пять лет к юбилеям станицы Гундоровской, запланирован в апреле-мае.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 11 февраля  – «ПИК». Предыдущий фестиваль Гундоровская принимала в 2016 году, в нынешнем ей 340 лет.
Уже с 15 апреля жюри конкурса начнет слушать выступления участников – вокальные, хореографические номера, чтецов, исполнителей обрядовых сцен. С учетом эпидемической ситуации они могут проводиться в онлайн-формате, а если действующие ограничения к тому времени снимут, то очно.
Финалисты конкурсных номинаций выступят на гала-концерте 22 мая. Формат его также пока под вопросом. Организаторы рассчитывают, что увидеть красочный финал фестиваля можно будет вживую – на сцене у Свято-Успенского храма, часть территории вокруг которого недавно благоустроена. 

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Автор: 09.02.2021
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