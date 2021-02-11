Традиционный Международный фестиваль казачьей культуры «Казачья душа», который проводится раз в пять лет к юбилеям станицы Гундоровской, запланирован в апреле-мае.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 11 февраля – «ПИК». Предыдущий фестиваль Гундоровская принимала в 2016 году, в нынешнем ей 340 лет.

Уже с 15 апреля жюри конкурса начнет слушать выступления участников – вокальные, хореографические номера, чтецов, исполнителей обрядовых сцен. С учетом эпидемической ситуации они могут проводиться в онлайн-формате, а если действующие ограничения к тому времени снимут, то очно.

Финалисты конкурсных номинаций выступят на гала-концерте 22 мая. Формат его также пока под вопросом. Организаторы рассчитывают, что увидеть красочный финал фестиваля можно будет вживую – на сцене у Свято-Успенского храма, часть территории вокруг которого недавно благоустроена.