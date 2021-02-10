Подвал музыкальной школы, расположенной на углу ул. Ленина и пр. Карла Маркса, затопило дождевыми и талыми водами 9 января.

Маты, промокшие во время потопа, до сих пор не высохли. Наш корреспондент в этом убедился лично 4 февраля — через месяц после произошедшего.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 февраля — «ПИК». Вода залила подвальное помещение, в котором располагается спортзал для занятий борьбой спортивной школы олимпийского резерва № 1. Все спортивные снаряды, в том числе маты, промокли насквозь. Кроме того, с пола и матов собрали около трех ведер песка. Педагоги спортшколы предполагают, что его нанесло вместе со сточными водами через короб, по которому в здание входят трубы отопления. А просочилась туда вода якобы через разрытие еще в конце 2020 года.

Для устранения протечки на трубе отопления «Каменсктеплосеть» раскапывала дорогу неподалеку от стены здания, в котором располагается спортзал.

Корреспондент «ПИКа» побывал в спортзале спустя месяц после потопа — 5 февраля. Маты на тот момент были влажными.

Администрация спортшколы уже направила в МУП «Каменсктеплосеть» письмо с просьбой не допустить повторный потоп.

Отметим, здание музыкальной школы — исторический объект. Построено оно было в начале 19 века и было известно долгое время как «белый банк». Многие годы здесь располагалось «Общество взаимного кредита». Если подтопления фундамента продолжатся, то музыкальную школу может постигнуть участь Дома офицеров, 33-й школы и гимназии, которые начали рушиться из-за порчи фундамента водой из дырявых коммуникаций.