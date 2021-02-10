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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменск поступила очередная партия противоковидной вакцины

здоровье

В Каменск поступила очередная партия противоковидной вакцины

В Каменск поступила очередная партия противоковидной вакцины

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Опубликовано

Записаться на вакцинацию можно в регистратуре поликлиник по месту жительства, на портале Госуслуг, по телефону предварительной записи (ЦГБ): 8-991-368-13-39

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 февраля – «ПИК». 6 февраля в Каменск поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) в количестве 600 доз (на 300 человек). Всего город получил 1000 доз вакцины (на 500 человек). 

Вакцина распределена между каменскими лечебными учреждениями, включая поликлиники мкр. Лиховского и Заводского. 

Напомним, вакцинация проводится в два этапа с интервалом в 21 день. Уже привиты более 250 каменчан. Отмечен рост заинтересованности населения в вакцинации – для записи выстраиваются очереди. 

По информации ЦГБ, вакцинация будет проводится по мере поступления вакцины.

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Автор: 09.02.2021
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