Записаться на вакцинацию можно в регистратуре поликлиник по месту жительства, на портале Госуслуг, по телефону предварительной записи (ЦГБ): 8-991-368-13-39.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 февраля – «ПИК». 6 февраля в Каменск поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) в количестве 600 доз (на 300 человек). Всего город получил 1000 доз вакцины (на 500 человек).

Вакцина распределена между каменскими лечебными учреждениями, включая поликлиники мкр. Лиховского и Заводского.

Напомним, вакцинация проводится в два этапа с интервалом в 21 день. Уже привиты более 250 каменчан. Отмечен рост заинтересованности населения в вакцинации – для записи выстраиваются очереди.

По информации ЦГБ, вакцинация будет проводится по мере поступления вакцины.