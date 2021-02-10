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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В честь Дня защитника Отечества предстоит отдыхать три дня подряд

общество

В честь Дня защитника Отечества предстоит отдыхать три дня подряд

В честь Дня защитника Отечества предстоит отдыхать три дня подряд

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Перенос рабочего дня 22 февраля на выходной субботу, 20 февраля, сократит до трех дней последующую рабочую неделю, в которую будем отмечать День защитника Отечества.  

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 февраля – «ПИК». 23 февраля страна отметит День защитника Отечества. В честь этого события следующая рабочая неделя будет длинной и продлится шесть дней — с 15 по 20 февраля. Зато после этого нам предстоят три праздничных выходных — с 21 по 23 февраля. И после того как мы поздравим защитников Отечества, останется поработать три дня – 24, 25 и 26 февраля. 

Кстати, Международный женский день 8 марта также принесет нам один дополнительный выходной – понедельник, 8 марта, – который сократит рабочую неделю до 4 дней — с 9 по 12 марта. Отдыхать предстоит с 6 по 8 марта. 

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Автор: 09.02.2021
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