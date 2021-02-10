Незадекларированный товар в рюкзаках, пакетах и коробках пассажир автобуса Москва – Стаханов купил в столице и вез якобы для личного пользования. Но сотрудники таможенного поста в это не поверили.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 10 февраля – «ПИК». По данным пресс-службы Южного таможенного управления, инспекторы обратили внимание на мужчину с большим количество багажа, но тот пояснил, что все эти вещи для личных нужд. Поэтому декларацию он не подавал.

Но при досмотре багажа оказалось, что у 47-летнего украинца было более 101 наименования товаров – от одежды и кухонной утвари до удобрений для растений и средств от насекомых.

Пассажир сказал, что вез это не только для себя, но и для друзей и соседей.

Но такое количество и ассортимент товаров сотрудники таможенного поста не отнесли к предметам для личного пользования.

По факту недекларирования груза возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России. Статья предусматривает административный штраф от половины до двукратной стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой.