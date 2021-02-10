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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Украинец вез через Донецк 1500 товаров «для друзей и соседей»

происшествия

Украинец вез через Донецк 1500 товаров «для друзей и соседей»

Фото пресс-службы ЮТУ.

Украинец вез через Донецк 1500 товаров «для друзей и соседей»

Елена Жукова
Опубликовано

Незадекларированный товар в рюкзаках, пакетах и коробках пассажир автобуса Москва – Стаханов купил в столице и вез якобы для личного пользования. Но сотрудники таможенного поста в это не поверили.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 10 февраля  – «ПИК».  По данным пресс-службы Южного таможенного управления, инспекторы обратили внимание на мужчину с большим количество багажа, но тот пояснил, что все эти вещи для личных нужд. Поэтому декларацию он не подавал.

Но при досмотре багажа оказалось, что у 47-летнего украинца было более 101 наименования товаров – от одежды и кухонной утвари до удобрений для растений и средств от насекомых.

Пассажир сказал, что вез это не только для себя, но и для друзей и соседей.

Но такое количество и ассортимент товаров сотрудники таможенного поста не отнесли к предметам для личного пользования.

По факту недекларирования груза возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России. Статья предусматривает административный штраф от половины до двукратной стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой.

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Автор: 09.02.2021
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