Драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» стала одной из 15 картин, включенных в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 февраля – «ПИК». Заявки в категории «Лучший иностранный фильм» подали 93 страны. Обычно отсев происходит до 9 стран. Но в этом году из-за пандемии – до 15 стран, благодаря чему российская кинолента получила шанс на участие в «Оскаре-2021», а может, и на победу.

Напомним, лента основана на реальных событиях и посвящена трагедии, которая произошла в Новочеркасске в 1962 году – из-за повышения цен и понижения зарплат вышли на улицы около 5 тысяч человек. Митинг подавили силами армии и КГБ.

Главные роли исполнили Юлия Высоцкая, Андрей Гусев, Сергей Эрлиш и уроженка Каменска Юлия Бурова*.

Мировая премьера фильма «Дорогие товарищи!» состоялась в сентябре на Венецианском фестивале, где лента получила специальный приз жюри. За прошедшее с этого момента время фильм оброс наградами: «Серебряный Хьюго» на международном кинофестивале в Чикаго, «Лучший режиссер» на кинофестивале «Золотой орел», победа на кинофестивале «Спутник над Польшей».

В широкий прокат в России лента вышла 12 ноября.

*В настоящее время Юлия Бурова проживает в Москве и является студенткой 4 курса ГИТИСа. Учится в мастерской А. Кончаловского.

