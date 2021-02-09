47 наград разного достоинства завоевали каменские и донецкие дзюдоисты на открытом Первенстве Донецка по дзюдо среди юношей и девушек. Турнир был посвящен памяти мастера спорта СССР, тренера В.В. Степанова.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 февраля – «ПИК». Впервые после ограничений на фоне распространения новой коронавирусной инфекции соревнования прошли в реальном формате. В турнире, который состоялся 6 февраля в Донецке, приняли участие 154 юных спортсмена из Донецка, Гукова, Каменска, Белой Калитвы, Тарасовки и Миллерова.

Борьба происходила в 28 весовых категориях. Разыграно 112 комплектов наград. Обладателями каменского золота стали К. Умаев, С. Ефименко, С. Педюра, В. Петруновский из СШОР № 1 (тренеры А. Грибенников и С. Диченсков). Всего Каменск увез 11 наград.

В копилке донецких спортсменов 36 наград. Только золотых — 11, ими награждены И. Дегтярев, Д. Борисов, И. Панкратов, А. Солдатов, К. Бурула, Э. Алехин, А. Добронецкий, К. Немец, А. Перминова, В. Сторожева, Е. Калиниченко (тренеры Т. Степанова, С. Беляева, В. Степанова, С. Татаринцева).

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