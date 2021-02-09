Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донецк и Каменск сражались за победу на татами

спорт

Донецк и Каменск сражались за победу на татами

Аватар
Опубликовано

47 наград разного достоинства завоевали каменские и донецкие дзюдоисты на открытом Первенстве Донецка по дзюдо среди юношей и девушек. Турнир был посвящен памяти мастера спорта СССР, тренера В.В. Степанова.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 февраля – «ПИК». Впервые после ограничений на фоне распространения новой коронавирусной инфекции соревнования прошли в реальном формате. В турнире, который состоялся 6 февраля в Донецке, приняли участие 154 юных спортсмена из Донецка, Гукова, Каменска, Белой Калитвы, Тарасовки и Миллерова.
Борьба происходила в 28 весовых категориях. Разыграно 112 комплектов наград. Обладателями каменского золота стали К. Умаев, С. Ефименко, С. Педюра, В. Петруновский из СШОР № 1 (тренеры А. Грибенников и С. Диченсков). Всего Каменск увез 11 наград.
В копилке донецких спортсменов 36 наград. Только золотых — 11, ими награждены И. Дегтярев, Д. Борисов, И. Панкратов, А. Солдатов, К. Бурула, Э. Алехин, А. Добронецкий, К. Немец, А. Перминова, В. Сторожева, Е. Калиниченко (тренеры Т. Степанова, С. Беляева, В. Степанова, С. Татаринцева).

Больше фото с соревнований смотрите по ссылке.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике спорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 февраля
Автор: 09.02.2021
Реклама

Популярное

власть

В главы администрации Каменска прочат главу района

транспорт

В Каменске после ледохода на реке Северский Донец собирают понтон

транспорт

Каменск отдает мост в область и экономит 30 миллионов

транспорт

Комбинат и Подскельный оказались отрезаны от центра Каменска

транспорт

Дорогу на Западный в Донецке откапиталят. Но когда?
Реклама
Вверх