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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 февраля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 февраля

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 6-го выпуска «ПИКа» в 2021 году.

Читайте в номере:

  • Выбрала фортуна. Мы даже не думали, что победа Николая Салтыкова на «Поле чудес» вызовет такой резонанс в Каменске. Но после сотен комментариев в соцсетях, в магазинах, в маршрутках — поняли, что и ТВ-передача еще популярна, и каменчанин в городе личность заметная! /12
  • Начали называть претендентов на главу. Дума назначила: сразу после мужского праздника — первый этап конкурса сити-менеджеров Каменска, а перед женским днем — второй. /2
  • Каменск начал прививаться от ковида. Как самочувствие? /2-3
  • Каменчане кланяются докторам красной зоны. «Сегодня наши жизни зависят не от самопровозглашенной элиты, не от мэров и бизнесменов, не от депутатов и чиновников. Нет! А от врачей и медсестер…» /10
  • Мнения о понтоне разделились. На прошлой неделе разведенный понтон, пропуская ледяные глыбы, простаивал пять дней. Автолюбители испытали на себе дорожную жизнь без понтона и высказались о переправе в соцсетях. /4
  • Воды по колено, песка три ведра. Еще один городской исторический объект может постигнуть участь Дома офицеров, 33-й школы и гимназии: на улице Ленина дождевые и талые воды топят подвал здания спортивной и музыкальной школы. /8
  • Капитальный ремонт светит не всем домам. В ближайшее время руководство регионального Фонда капитального ремонта планирует сократить перечень ремонтируемых многоквартирных домов. /9
  • Новый водовод накроют к апрелю. Власти Каменского района рассказали, когда по хуторам Старой Станице и Лесному можно будет ходить и ездить, не опасаясь провалиться в дырявый водяной колодец. /16
  • На технический осмотр теперь по-честному. Весной этого года число выданных полисов ОСАГО может существенно убавиться. Причина в том, что с марта для получения полиса каждое авто будет вынуждено в обязательном порядке пройти техосмотр. При этом состояние многих машин очень далеко от идеала /24, 25

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Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 февраля
Автор: 09.02.2021
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