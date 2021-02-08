Чин великого освящения храма Державной иконы Божией Матери на пр. Мира, который с 2009 года постепенно строился, обретал убранство и теперь считается завершенным, 7 февраля провел епископ Шахтинский и Миллеровский Симон.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 8 февраля – «ПИК». Главное для истории храма событие состоялось в день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Поздравить настоятеля храма – благочинного приходов Донецкого округа иерея Владимира Татаркина – и прихожан города приехал глава администрации г. Шахты, экс-глава администрации Донецка Андрей Ковалев, который молился вместе с дончанами.

Богослужение длилось более двух часов. Архиерею сослужили духовник Шахтинской епархии протоиерей Александр Минин, настоятель Державного храма иерей Владимир Татаркин, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы ст. Калитвенской иерей Игорь Лосев и диакон Трофим Осяк. Богослужебные песнопения исполнил хор храма под управлением Надежды Татаркиной.

Сначала владыка и духовенство молились в алтаре, который был освящен первым, затем стены сооружения окропили изнутри, окурили благовониями и помазали елеем, обойдя по часовой стрелке. Далее священнослужители и певчие с молитвами обошли храм снаружи, окропляя кирпичную кладку. Особую церемонию освящения провели у центрального входа. Затем служба продолжилась. По окончании чина освящения прихожане причастились и владыка обратился к ним с архипастырским словом и поздравлением.

Напомним, что храм вырос на месте старого складского помещения, но теперь об этом ничто не напоминает. Здание полностью преобразилось. В марте 2014 года установили освященные владыкой семь куполов и кресты. Они были выполнены украинским мастером с применением технологии покрытия нержавеющей стали (булата) нитридом титана, имитирующим золото. Тогда же было завершено строительство фасада храма.

Летом 2019 года в Державном появился новый мраморный иконостас, изготовленный на церковном заводе в Софрино. До этого завершили внутреннюю отделку, постелили мраморные полы, разместили иконы палехских мастерских в богато украшенных резных киотах ручной работы.

В день освящения храм украсили живыми цветами, а владыку по традиции встретили караваем.