Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Городская дума утвердила дату конкурса на должность сити-менеджера Каменска

власть

Городская дума утвердила дату конкурса на должность сити-менеджера Каменска

Городская дума утвердила дату конкурса на должность сити-менеджера Каменска

Валентина Лагутина
Опубликовано

Первое заседание конкурсной комиссии назначено на 26 февраля.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 февраля — «ПИК». Прием документов от потенциальных кандидатов на пост главы администрации продлится с 15 по 19 февраля. 

Кроме того, депутаты утвердили состав комиссии от Каменска. В нее вошли: сенатор Владимир Лакунин, первый заместитель председателя Заксобрания РО Сергей Михалев, заместитель председателя городского совета ветеранов Валентина Красивская, управляющий делами администрации города Елена Потапова.

Состав губернаторской половины комиссии пока не обнародован.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 февраля
Автор: 09.02.2021
Реклама

Популярное

власть

В главы администрации Каменска прочат главу района

транспорт

В Каменске после ледохода на реке Северский Донец собирают понтон

транспорт

Каменск отдает мост в область и экономит 30 миллионов

транспорт

Комбинат и Подскельный оказались отрезаны от центра Каменска

транспорт

Дорогу на Западный в Донецке откапиталят. Но когда?
Реклама
Вверх