Первое заседание конкурсной комиссии назначено на 26 февраля.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 февраля — «ПИК». Прием документов от потенциальных кандидатов на пост главы администрации продлится с 15 по 19 февраля.

Кроме того, депутаты утвердили состав комиссии от Каменска. В нее вошли: сенатор Владимир Лакунин, первый заместитель председателя Заксобрания РО Сергей Михалев, заместитель председателя городского совета ветеранов Валентина Красивская, управляющий делами администрации города Елена Потапова.

Состав губернаторской половины комиссии пока не обнародован.