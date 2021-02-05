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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменск на три дня вернется зима

общество

В Каменск на три дня вернется зима

В Каменск на три дня вернется зима

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Опубликовано

Погоду испортят сильный ветер и осадки в виде дождя и снега.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 февраля – «ПИК». В предстоящие выходные, 6 и 7 февраля, весенние плюсовые значения температуры в Каменске изменятся на устойчивый минус. Температура днем опустится до -2…-5 градусов, ночью мороз усилится до –4…-13. Вероятно усиление ветра до 13 м/с. В понедельник, 8 февраля, возможен снег. 

Со вторника в город вернется тепло. 9 февраля в Каменске ожидается +4…+6 и  дождь.

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Автор: 02.02.2021
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