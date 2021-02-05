Первый заместитель главы администрации Каменска А. Срыбный заявил, что не претендует на должность сити-менеджера.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 февраля – «ПИК». Ответ прозвучал 5 февраля в ходе прямой линии. На вопрос каменчан, планирует ли Александр Срыбный подавать документы на конкурс по выбору главы администрации, чиновник дал однозначный ответ – нет.

Известно, что городская дума планирует утвердить дату конкурса и членов комиссии по назначению главы администрации Каменска в понедельник, 7 февраля. Среди вероятных кандидатов на кресло сити-менеджера города в кулуарах власти неофициально называют главу администрации Каменского района Владимира Шевченко.