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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В главы администрации Каменска прочат главу района

Фото из архива редакции.

власть

В главы администрации Каменска прочат главу района

Валентина Лагутина
Опубликовано

Первый заместитель главы администрации Каменска А. Срыбный заявил, что не претендует на должность сити-менеджера.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 февраля – «ПИК». Ответ прозвучал 5 февраля в ходе прямой линии. На вопрос каменчан, планирует ли Александр Срыбный подавать документы на конкурс по выбору главы администрации, чиновник дал однозначный ответ – нет.
Известно, что городская дума планирует утвердить дату конкурса и членов комиссии по назначению главы администрации Каменска в понедельник, 7 февраля. Среди вероятных кандидатов на кресло сити-менеджера города в кулуарах власти неофициально называют главу администрации Каменского района Владимира Шевченко.

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Автор: 02.02.2021
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