Замаскированный в тайниках автомобиля груз мужчина пытался провезти в Россию, чтобы сдать в пункт приема металла. Так гражданин объяснил наличие незадекларированного товара, найденного сотрудниками таможенного поста МАПП «Донецк».

ДОНЕЦК, Ростовская область, 5 февраля – «ПИК». По данным пресс-службы Южного таможенного управления, 42-летний гражданин Украины прибыл в пункт пропуска на «Фольксвагене Пассат». Когда машину проверили с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, рентгеновское изображение показало присутствие посторонних предметов. При более тщательном досмотре в боковых нишах багажника нашли оборудованные тайники, в которых находилось более 20 кг пуль для пневматического оружия.

Украинец сообщил, что купил пули как металлолом в приемном пункте на территории Украины и хотел продать в России, чтобы заработать. При этом намеренно не стал декларировать товар.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение товаров).