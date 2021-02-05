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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Украинец вез в Донецк 20 кг пуль

Фото пресс-службы ЮТУ.

происшествия

Украинец вез в Донецк 20 кг пуль

Елена Жукова
Опубликовано

Замаскированный в тайниках автомобиля груз мужчина пытался провезти в Россию, чтобы сдать в пункт приема металла. Так гражданин объяснил наличие незадекларированного товара, найденного сотрудниками таможенного поста МАПП «Донецк».

ДОНЕЦК, Ростовская область, 5 февраля  – «ПИК».  По данным пресс-службы Южного таможенного управления, 42-летний гражданин Украины прибыл в пункт пропуска на «Фольксвагене Пассат». Когда машину проверили с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, рентгеновское изображение показало присутствие посторонних предметов. При более тщательном досмотре в боковых нишах багажника нашли оборудованные тайники, в которых находилось более 20 кг пуль для пневматического оружия.
Украинец сообщил, что купил пули как металлолом в приемном пункте на территории Украины и хотел продать в России, чтобы заработать. При этом намеренно не стал декларировать товар.
В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение товаров).

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Автор: 02.02.2021
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