Каменской городской прокуратуре удалось добиться прекращения сброса канализационных вод в реку «Северский Донец».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 февраля — «ПИК». После публикации в интернете информации о назревающей в Каменске экологической катастрофе местной прокуратурой была организована проверка, к которой были подключены специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

По информации городского прокурора Владимира Рымашевского, проверкой установлено, что сбрасывала канализационные воды в реку Северский Донец ОАО «Исток» по причине порыва канализационной сети, находящейся в собственности этого предприятия.

— В связи с выявленными нарушениями руководитель ОАО «Исток» Е. Погурец привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Также внесено представление об устранении допущенных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, — прокомментировал корреспонденту «ПИКа» В. Рымашевский. — По результатам анализа проб воды и почвы будет определена степень оказанного вредного воздействия на окружающую среду и дана юридическая оценка на предмет наличия уголовно наказуемого деяния в действиях должностных лиц. Данная ситуация стала возможной в результате содержания в ненадлежащем состоянии канализационной сети города и отсутствия надлежащего контроля со стороны администрации, что уже неоднократно являлось предметом внимания прокуратуры и принятия мер реагирования. Состояние как канализационной сети, так и сети водоснабжения требует модернизации и обновления.