5 февраля с 9.00 закрыли на текущий ремонт железнодорожный переезд в районе парка Маяковского, а через час — переезд на заготзерне.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 февраля — «ПИК». Простояв в пробке более 20 минут, одни каменчане стали объезжать затор через пос. Шахтерский, а некоторые рискнули сделать круг через х. Старую Станицу и понтонную переправу через Северский Донец.

Причиной закрытия переезда «1038 км ПК 9» в районе заготзерна стала поломка автоматики, включающей мигающий железнодорожный светофор. В администрации Миллеровской дистанции пути «ПИКу» пояснили, что, если в ближайшее время поломку устранить не удастся, на переезде будет организовано реверсивное движение автотранспорта.