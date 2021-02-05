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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Комбинат и Подскельный оказались отрезаны от центра Каменска

Фото из архива.

транспорт

Комбинат и Подскельный оказались отрезаны от центра Каменска

Виктория Костовская
Опубликовано

5 февраля с 9.00 закрыли на текущий ремонт железнодорожный переезд в районе парка Маяковского, а через час — переезд на заготзерне.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 февраля — «ПИК». Простояв в пробке более 20 минут, одни каменчане стали объезжать затор через пос. Шахтерский, а некоторые рискнули сделать круг через х. Старую Станицу и понтонную переправу через Северский Донец.

Причиной закрытия переезда «1038 км ПК 9» в районе заготзерна стала поломка автоматики, включающей мигающий железнодорожный светофор. В администрации Миллеровской дистанции пути «ПИКу» пояснили, что, если в ближайшее время поломку устранить не удастся, на переезде будет организовано реверсивное движение автотранспорта.

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Автор: 02.02.2021
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