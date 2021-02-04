С 1 февраля соцсети обязали самостоятельно выявлять и блокировать публикации с нецензурной бранью.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 февраля — «ПИК». Согласно изменениям в законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации», под социальной сетью теперь подразумевается сайт, доступ к которому в течение суток имеют более 500 тыс. пользователей, находящихся на территории России.

Срочной блокировке подлежат материалы, выражающие явное неуважение к обществу, государству, государственной символике, а также призывающие к экстремизму и массовым беспорядкам.

Владельцам соцсетей или информационного ресурса за неисполнение этих требований грозит штраф до 100 тыс. руб. для граждан, до 400 тыс. руб. — для должностных лиц, до 8 млн руб — для юридических.

Размеры штрафов для авторов запрещенного контента законом не определены. Матерщинника могут привлечь к ответственности за нецензурную брань в общественных местах. В этом случае грозит штраф до 15 МРОТ или до 15 суток ареста, либо штраф до 100 МРОТ или до шести месяцев исправительных работ по ст. 130 УК РФ «Оскорбление личности».

Стоп-лист для соцсетей и СМИ

Отметим, список нецензурных слов Роскомнадзор составил еще в апреле 2013 года, когда президент В. Путин подписал законопроект о штрафах за мат в средствах массовой информации*.

В перечень запрещенных вошли: нецензурное обозначение мужского полового органа, нецензурное обозначение женского полового органа, нецензурное обозначение процесса совокупления и нецензурное обозначение женщины распутного поведения, а также все образованные от этих слов языковые единицы. При этом употребление многоточия на месте пропущенных букв в нецензурных словах недопустимо, но можно писать так: «Слово на букву «Б».

* Законопроект № 159234-6 «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (об установлении административной ответственности за изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань)».