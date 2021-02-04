Работы по временному ремонту самых больших ям на каменских дорогах начались 2 февраля.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 февраля — «ПИК». В этот день были засыпаны щебнем с добавлением битума ямы на ул. Ворошилова (в районе парка Победы) и в пер. Красноармейском.

4 февраля работы по устранению ям продолжились в пер. Крупской — от ул. Кирова до ул. Гагарина.

Ожидается, что основная кампания ямочного ремонта стартует в Каменске к концу марта. В 2021 году на ремонт дорог в городе, а также мкр. Заводском и Лиховском планируется потратить 35 млн руб.