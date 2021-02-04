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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске ямы на дорогах засыпают щебнем

Фото автора.

транспорт

В Каменске ямы на дорогах засыпают щебнем

Виктория Костовская
Опубликовано

Работы по временному ремонту самых больших ям на каменских дорогах начались 2 февраля.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 февраля — «ПИК». В этот день были засыпаны щебнем с добавлением битума ямы на ул. Ворошилова (в районе парка Победы) и в пер. Красноармейском.
4 февраля работы по устранению ям продолжились в пер. Крупской — от ул. Кирова до ул. Гагарина.
Ожидается, что основная кампания ямочного ремонта стартует в Каменске к концу марта. В 2021 году на ремонт дорог в городе, а также мкр. Заводском и Лиховском планируется потратить 35 млн руб.

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Автор: 02.02.2021
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