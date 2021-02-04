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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменск в ожидании противоковидной вакцины

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здоровье

Каменск в ожидании противоковидной вакцины

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Опубликовано

Первый транш вакцины, поступивший в город 21 января, израсходован. По состоянию на 2 февраля в городе привито 200 человек. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 февраля – «ПИК». На начало февраля во многих городах области, включая Каменск, вакцина закончилась. При этом наблюдается неуклонный рост желающих. По данным регионального оперштаба, в период со 2 по 5 февраля ожидается поставка еще 10,8 тысячи доз вакцины. 

Меж тем в редакцию «ПИК» поступают вопросы от желающих привиться, но все еще сомневающихся горожан, поскольку не знают, как себя чувствуют те, кто уже успел привиться. 

Мы просим каменчан, кто сделал противоковидную прививку: пожалуйста, откликнитесь, поделитесь своими впечатлениями и расскажите нам о состоянии вашего здоровья. Свои отзывы можно направлять на сайт: [email protected], а также в виде SMS-сообщений и звонков по телефонам: 8 (86365) 7-64-66, +7-928-197-33-33.       

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Автор: 02.02.2021
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