Первый транш вакцины, поступивший в город 21 января, израсходован. По состоянию на 2 февраля в городе привито 200 человек.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 февраля – «ПИК». На начало февраля во многих городах области, включая Каменск, вакцина закончилась. При этом наблюдается неуклонный рост желающих. По данным регионального оперштаба, в период со 2 по 5 февраля ожидается поставка еще 10,8 тысячи доз вакцины.

Меж тем в редакцию «ПИК» поступают вопросы от желающих привиться, но все еще сомневающихся горожан, поскольку не знают, как себя чувствуют те, кто уже успел привиться.

Мы просим каменчан, кто сделал противоковидную прививку: пожалуйста, откликнитесь, поделитесь своими впечатлениями и расскажите нам о состоянии вашего здоровья. Свои отзывы можно направлять на сайт: [email protected], а также в виде SMS-сообщений и звонков по телефонам: 8 (86365) 7-64-66, +7-928-197-33-33.