Впервые за многие годы проблемный участок длиной более 4 километров обновят на всем протяжении. К ноябрю 2021 года намечено подготовить проектную документацию. Когда дойдет черед до самих работ — вопрос.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 4 февраля – «ПИК». Управлением ЖКХ уже объявлен конкурс по выбору подрядчика для подготовки проекта капремонта. Проектом должно быть предусмотрено асфальтирование двух полос проезжей части, устройство тротуаров, наружного освещения. Стоимость проектирования – около 6,5 млн руб.

Длина обновляемого участка – от перекрестка в пос. Двадцатка до конечной остановки автобуса № 2 в пос. Западном – составляет 4,4 км. Проектирование на средства областного и местного бюджетов должны завершить до 15 ноября. Исполнителя работ назовут в конце февраля.

Как долго дончанам ждать нового асфальта, будет зависеть от финансовой помощи региона.