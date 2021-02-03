Сейчас на берегу Северского Донца работает спецтехника. Рабочие укрепляют конструкцию и выравнивают подъездные пути к ней.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 февраля — «ПИК». Напомним, с 31 января из-за ледохода закрыли «казачью переправу». Очевидцы говорили, что крепления понтона не выдержали давления льда и переправу сорвало. Но владельцы переправы утверждают, что это не так, что были оповещены о ледоходе, а проезд по мосту они закрыли до того, как ледяные глыбы уперлись в конструкцию.

— Мы сообщали в Азово-Донскую администрацию, как того требует регламент, что понтон будет закрыт из-за погодных условий, — комментирует ситуацию Дмитрий Рудаков. — За несколько часов до того, как лед подошел к нашей территории, со стороны Старой Станицы были установлены знаки «Мост закрыт», а со стороны Каменска опущен шлагбаум. После этого мы расстегнули крючки понтона для пропуска льда.

Напомним, администрация города требует от владельцев переправы закрыть ее. Вопрос решается в суде. Договор между городским комитетом по управлению имуществом (КУИ) и владельцем переправы был подписан в декабре 2010 года. В нем говорилось, что земля площадью 603 кв. м будет использована в целях обустройства наплавного понтонного моста, причала накопительного типа. Весной 2020 года администрация города решила расторгнуть договор аренды земли, на которой стоит переправа. В уведомлении, отправленном предпринимателю комитетом, было сказано, что до 5 мая 2020 года Дмитрий Рудаков должен понтон убрать. Одной из причин указали ввод в эксплуатацию нового двухполосного моста через Донец.

Расстаться полюбовно не получилось — в августе исковое заявление администрации было направлено в Каменский районный суд, позже передано в Ростовский областной. Д. Рудаков с исковыми требованиями не согласен и отстаивает свои права в суде.