Со 2 февраля тариф на перевозку пассажиров автобусами Глубокинского ПАТП увеличился на 25%.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 февраля — «ПИК». Теперь предельный тариф за один пассажиро-километр составляет 2,28 руб. (было 1,83 руб.), а цена билета, как и раньше, зависит от длины поездки.

Например, если ранее при тарифе за один пассажиро-километр в 1,83 руб. билет из Каменска до х. Данилова стоил 71 руб., то по новому тарифу в 2,28 руб. билет подорожал почти до 88 руб.