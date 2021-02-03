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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе подорожал проезд на автобусах

транспорт

В Каменском районе подорожал проезд на автобусах

Виктория Костовская
Опубликовано

Со 2 февраля тариф на перевозку пассажиров автобусами Глубокинского ПАТП увеличился на 25%.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 февраля — «ПИК». Теперь предельный тариф за один пассажиро-километр составляет 2,28 руб. (было 1,83 руб.), а цена билета, как и раньше, зависит от длины поездки. 

Например, если ранее при тарифе за один пассажиро-километр в 1,83 руб. билет из Каменска до х. Данилова стоил 71 руб., то по новому тарифу в 2,28 руб. билет подорожал почти до 88 руб.

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Автор: 02.02.2021
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