Новый мост через реку Северский Донец, соединяющий Каменск и х. Красновка, признан объектом межмуниципального значения и теперь будет собственностью Ростовской области.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 февраля — «ПИК». 27 января депутаты городской думы единогласно проголосовали за передачу подъемного моста, которому в декабре 2020 года исполнился год, в региональную собственность. Городу эта сделка сохранит в бюджете более 30 млн рублей.

Для города мост оказался неподъемной ношей: на одно только освещение расходуется около 700 тыс. рублей в год. А еще — уборка прилегающей территории, обслуживание дорожного покрытия и пр.

Но это не главная статья расхода. Самые крупные суммы – это налоговые платежи: в 2021 году Каменску пришлось бы заплатить налог на имущество более 30 млн руб.

Решение депутатов – это первый шаг в процессе передачи муниципального имущества, впереди еще согласование в Министерстве имущества. В каменской администрации рассчитывают, что на согласование всех документов уйдет не менее месяца.