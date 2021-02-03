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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменск отдает мост в область и экономит 30 миллионов

Фото из архива.

транспорт

Каменск отдает мост в область и экономит 30 миллионов

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Новый мост через реку Северский Донец, соединяющий Каменск и х. Красновка, признан объектом межмуниципального значения и теперь будет собственностью Ростовской области. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 февраля — «ПИК». 27 января депутаты городской думы единогласно проголосовали за передачу подъемного моста, которому в декабре 2020 года исполнился год, в региональную собственность. Городу эта сделка сохранит в бюджете более 30 млн рублей.
Для города мост оказался неподъемной ношей: на одно только освещение расходуется около 700 тыс. рублей в год. А еще — уборка прилегающей территории, обслуживание дорожного покрытия и пр.
Но это не главная статья расхода. Самые крупные суммы – это налоговые платежи: в 2021 году Каменску пришлось бы заплатить налог на имущество более 30 млн руб.
Решение депутатов – это первый шаг в процессе передачи муниципального имущества, впереди еще согласование в Министерстве имущества. В каменской администрации рассчитывают, что на согласование всех документов уйдет не менее месяца.

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Автор: 02.02.2021
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