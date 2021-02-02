5 февраля с 9.00 до 17.00 будет закрыт железнодорожный переезд «1036 км» в районе парка Маяковского для проведения ремонта переездного настила.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 февраля — «ПИК». В это время движение автотранспорта будет осуществляться через переезд «1038 км» в районе «кольца» на заготзерне.

Отметим, профилактические работы на этом переезде производятся с периодичностью примерно раз в месяц. В 2021 году 21 января этот железнодорожный переезд уже закрывали для проведения работ по текущему содержанию пути, а месяцем ранее, 4 декабря, — для содержания пути в зоне настила переезда.