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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 3 февраля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 3 февраля

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 5-го выпуска «ПИКа» в 2021 году.

Читайте в номере:

  • Ледоход развел понтон. Стихийное мероприятие с треском и скрежетом состоялось на Донце в последний день января. Очевидцы утверждают, что понтон разорвало, а владельцы переправы дают совершенно другое пояснение /4-5
  • Каменск готов отдать мост. Дума проголосовала за отказ от слишком дорогого для города имущества. /2
  • Канализация потравила рыбу. На берегу Донца в «Топольках» повсюду дохлые мальки бычков и сибиля, а над городом висит стойкое коммунальное амбре. /8-9
  • Судья рассказал, за что сожгли его автомобиль. Сам поджигатель задержан, подельники в розыске, а заказчик преступлений за решеткой. /3
  • Полиции досталось за волокиту, а властям за дороги. На совещании по вопросу состояния законности в городе и районе городской прокурор выразил недовольство работой каменской полиции. Критиковал жестко. /5
  • Каменчане недовольны больше Ростова, но меньше Таганрога. Больше половины каменчан недовольны дорогами и водоснабжением в городе. Свою оценку работе властей они поставили в ходе ежегодного опроса, который проводит область. /5
  • Печь в больнице топили забором. Почему амбулаторию не подготовили к отопительному сезону, не завезли дрова и теперь истопники рубят забор, как местный фельдшер умудряется вести прием пациентов в здании с протекающей крышей и когда эту крышу, наконец, отремонтируют? На эти вопросы ответил главный врач центральной больницы Каменского района. /14
  • От вакцины и ковида не зарекайся. В Каменске началась вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Мнения горожан разделились: одни за процедуру, другие — категорически против. Предлагаем разобраться и узнать всю правду о том, нужна ли вакцинация и что же нам все-таки собираются колоть? «ПИК» отвечает на самые распространенные вопросы. /28, 28

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анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 3 февраля
Автор: 02.02.2021
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