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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане уступили Донецку в открытом кубке города по волейболу

Фото участников турнира предоставил отдел культуры и спорта Донецка.

спорт

Каменчане уступили Донецку в открытом кубке города по волейболу

Елена Жукова
Опубликовано

Соревнования прошли в спорткомплексе Донецка 30 января. За девять часов  пять мужских команд — из Донецка, Каменска-Шахтинского, Белой Калитвы и пос. Коксового — сыграли 23 партии (10 игр). По итогам турнира три команды набрали поровну очков.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 28 января — «ПИК». Чтобы определить победителя, судьи посчитали забитые и пропущенные мячи. В результате 1 место досталось хозяевам площадки  — команде «Донецк» (В. Масалитин, А. Зарудний, Ю. Ковалев, О. Горелов, М. Огурцов, В. Жуков, А. Мялик, А. Виниченко), второе — команде «КамПК» (Каменск), третье — команде «Строитель» (Каменск).

Лучшими игроками турнира были признаны Андрей Мялик (Донецк), Алексей Бырка («Строитель»), Николай Найденов (Белая Калитва), Иван Мелюх (КамПК), Алексей Юманов (пос. Коксовый).

Следующий турнир по волейболу среди мужских команд,в честь  Героя Советского Союза В.Ф. Цветкова состоится 21 февраля в 10.00 в спортивно-оздоровительном комплексе.

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Автор: 26.01.2021
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