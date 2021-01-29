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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В донском регионе смягчили ограничения

Фото из архива.

власть

В донском регионе смягчили ограничения

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Опубликовано

В постановление правительства о действующих ограничениях в регионе внесены изменения, которые вступят в силу с 1 февраля.

Ростовская область, 29 января – «ПИК». Теперь кафе и рестораны начнут работать с 07.00 и до 00.00 часов (ранее до 22.00). Возобновят свою работу театральные и музейные кассы. Билеты можно будет приобретать в них, а не онлайн, как ранее. При этом свои функции кассы смогут выполнять только при выполнении всех необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий. Донские власти отменили запрет для ресурсоснабжающих организаций приостанавливать предоставление коммунальных услуг в случае неполной их оплаты потребителями.

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Автор: 26.01.2021
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