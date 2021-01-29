Следственным комитетом задержан исполнитель заказного преступления в Каменске, совершивший поджог автомобиля федерального судьи. Еще трое фигурантов дела объявлены в розыск.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 29 января – «ПИК». Напомним, 19 января около 4.00 на охраняемой автомобильной парковке в центре Каменска подожгли «БМВ-316». Иномарка сгорела дотла. В результате пожара пострадал еще один автомобиль – «Киа Оптима», он тоже не подлежит восстановлению.

По версии следствия, мотивом преступления стала месть судье за вынесенный приговор по уголовному делу. Организатором преступления и явился осужденный. Находясь под стражей в СИЗО, он смог с мобильного телефона через мессенджер связаться с будущим исполнителем заказа.

По информации заместителя руководителя следственного отдела по городу Донецк СУ СК РФ по Ростовской области Сергея Швецова, исполнителя уже задержали. Им оказался 20-летний каменчанин, освободившийся из мест лишения свободы, где пробыл два года за хранение наркотиков. Еще трое пособников находятся в розыске.

Происшествие корреспонденту «ПИКа» прокомментировал федеральный судья Каменского районного суда Юрий Коликов – владелец того самого автомобиля, который подожгли ночью 19 января.

«Случившееся однозначно связано с моей профессиональной деятельностью. 18 января мной был оглашен приговор в отношении ранее неоднократно судимого жителя Старой Станицы. Он совершал кражи и грабежи, обвинялся за нанесение побоев. В итоге он был обвинен в совершении семи преступлений, одно из которых тяжкое, и осужден на одиннадцать с половиной лет. Судебный процесс по этому делу длился почти девять месяцев, за это время мне неоднократно резали колеса на автомобиле. В целях безопасности было решено поставить машину на охраняемую парковку. Но преступников это не остановило. В пять утра мне сообщили, что автомобиль подожгли».