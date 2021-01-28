Вакцинация в Каменске стартовала 21 января и в очередь на укол уже записались более 250 человек.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 28 января – «ПИК». Каменские медики предлагают несколько вариантов записи на вакцинацию:

через регистратуру поликлиник по месту прикрепления (ЦГБ, ГБ № 1 и ГП № 1);

через единый портал «Госуслуг» (нужно выбрать услугу «Запись на прием к врачу» во вкладке «Вакцинация от COVID-19»);

по телефону в прививочном кабинете ЦГБ: +7-991-368-13-39.

ВНИМАНИЕ: вакцинироваться могут жители города от 18 лет и не болевшие ковид-19.

Надо ли предварительно сдавать кровь на антитела? По словам главного врача ЦГБ Александра Некрасова, согласно правилам вакцинации, утвержденным российским Минздравом, необходимости в проведении лабораторных исследований на наличие иммуноглобулина G и М (антител) у человека, который будет проходить вакцинацию, нет.

Исследование (ПЦР-тест) проводится перед вакцинацией только при фиксировании положительного эпидемиологического анамнеза (если у пациента был контакт с COVID-носителем в течение 14 дней до предполагаемой вакцинации) либо при наличии проявления одного из симптомов инфицирования вирусом COVID-19 в последние две недели.