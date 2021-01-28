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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске можно записаться на прививку от ковида

здоровье

В Каменске можно записаться на прививку от ковида

В Каменске можно записаться на прививку от ковида

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Опубликовано

Вакцинация в Каменске стартовала 21 января и в очередь на укол уже записались более 250 человек.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 28 января – «ПИК». Каменские медики предлагают несколько вариантов записи на вакцинацию: 

  • через регистратуру поликлиник по месту прикрепления (ЦГБ, ГБ № 1 и ГП № 1);
  • через единый портал «Госуслуг» (нужно выбрать услугу «Запись на прием к врачу» во вкладке «Вакцинация от COVID-19»);
  • по телефону в прививочном кабинете ЦГБ: +7-991-368-13-39.

ВНИМАНИЕ: вакцинироваться могут жители города от 18 лет и не болевшие ковид-19. 

Надо ли предварительно сдавать кровь на антитела? По словам главного врача ЦГБ Александра Некрасова, согласно правилам вакцинации, утвержденным российским Минздравом, необходимости в проведении лабораторных исследований на наличие иммуноглобулина G и М (антител) у человека, который будет проходить вакцинацию, нет. 

Исследование (ПЦР-тест) проводится перед вакцинацией только при фиксировании положительного эпидемиологического анамнеза (если у пациента был контакт с COVID-носителем в течение 14 дней до предполагаемой вакцинации) либо при наличии проявления одного из симптомов инфицирования вирусом COVID-19 в последние две недели.

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