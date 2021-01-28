28 января на берегу Северского Донца в районе зоны отдыха «Топольки» каменчане, зажимая носы от сильной вони, обнаружили мертвую рыбу.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 28 января — «ПИК». Местные жители предполагают, что причиной гибели рыбы являются канализационные стоки, которые периодически сливаются в Донец в течение всего января. Причина — аварийная ситуация на городском коллекторе.

Корреспондент «ПИКа», прибыв в район «Топольков», убедился лично в произошедшем. По всему берегу валяется мертвая рыба. Причем, самое обидное, что это малек, который мог бы подрасти к весне. И над всей территорией стоит тошнотворный запах канализации.

О данной ситуации «ПИК» сообщил начальнику каменского Управления ГО и ЧС Юрию Плотникову.

О том, как в дальнейшем сложится судьба Северского Донца по мнению Ю. Плотникова, какие меры собираются предпринимать администрация города и Роспотребнадзор по факту загрязнения зоны отдыха и реки, гибели речной фауны, читайте в свежем номере «ПИКа».