На должность директора департамента ЖКХ был назначен Сергей Аксененко, ранее работавший в ОАО «Исток», УК «Комфорт» и других коммунальных предприятиях.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 27 января — «ПИК». Предыдущий директор Николай Кудимов уволился в начале января 2021 г. по собственному желанию.

Напомним, департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства ведает такими вопросами жизнедеятельности Каменска, как ремонт и содержание дорог, уборка и благоустройство городских территорий, общественный транспорт, отлов безнадзорных домашних животных. Это же муниципальное казенное учреждение курирует в Каменске реализацию проектов «Комфортная городская среда», «Инициативное бюджетирование», а также ныне действующий энергосервисный контракт.

Расположен департамент ЖКХ в Каменске-Шахтинском по адресу: ул. Ленина, 69, тел.: 5-14-87.