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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске назначили нового руководителя в сфере ЖКХ

ЖКХ

В Каменске назначили нового руководителя в сфере ЖКХ

Фото автора.

В Каменске назначили нового руководителя в сфере ЖКХ

Виктория Костовская
Опубликовано

На должность директора департамента ЖКХ был назначен Сергей Аксененко, ранее работавший в ОАО «Исток», УК «Комфорт» и других коммунальных предприятиях.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 27 января — «ПИК». Предыдущий директор Николай Кудимов уволился в начале января 2021 г. по собственному желанию.

Напомним, департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства ведает такими вопросами жизнедеятельности Каменска, как ремонт и содержание дорог, уборка и благоустройство городских территорий, общественный транспорт, отлов безнадзорных домашних животных. Это же муниципальное казенное учреждение курирует в Каменске реализацию проектов «Комфортная городская среда», «Инициативное бюджетирование», а также ныне действующий энергосервисный контракт.
Расположен департамент ЖКХ в Каменске-Шахтинском по адресу: ул. Ленина, 69, тел.: 5-14-87.

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Автор: 26.01.2021
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