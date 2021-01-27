Решение демонтировать световой фонтан в связи с возведением неподалеку от этого места памятного знака «Каменск-Шахтинский — город воинской доблести» городские власти приняли еще осенью 2020 года.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 27 января — «ПИК». Памятный знак возводится в городе, поскольку 25 апреля 2020 года по указу губернатора Ростовской области В. Голубева Каменску-Шахтинскому было присвоено звание «Город воинской доблести». Установка памятного знака производится за счет средств Союза работодателей Каменска.

На данный момент подрядчик ООО «Гранит 2002» покрыл конструкцию мраморной плиткой и начал наносить на нее надпись.