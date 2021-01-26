26 января после 10.00 без предупреждения оказалась перекрытой проезжая часть на ул. Красной в районе провала канализации.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 января — «ПИК». А сделали это, скорее всего, для проведения ремонтных работ на обрушившемся 24 января участке коллектора.

Весь транспорт, проезжающий мимо ЦГБ с ул. Щаденко на Красную, теперь вынужден искать пути объезда по закоулкам частного сектора.

Как минимум до конца дня советуем выбирать для проезда другой маршрут подъезда к центральному входу в ЦГБ.