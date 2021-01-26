19 января на одной из охраняемых автомобильных парковок в Каменске подожгли «БМВ». Иномарка сгорела дотла.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 января — «ПИК». Происшествие случилось около 4.00. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина свободно зашел на парковку в районе пер. Астаховского (ворота были открыты), облил бензином автомобиль «БМВ», поджег его и скрылся. Машина вспыхнула мгновенно, огонь перекинулся на стоящую рядом «Киа Оптима». Эта машина серьезно пострадала, «БМВ» сгорел полностью.

По версии следствия, мотивом преступления стала месть судье за вынесенный приговор по уголовному делу. Осужденный и явился организатором преступления. Находясь под стражей в СИЗО, он смог с мобильного телефона выйти в интернет, связаться с будущими исполнителями заказа, за что перечислил им деньги на все расходы, необходимые для совершения преступления.

По сообщению руководителя следственного отдела по городу Донецк СУ СК РФ по Ростовской области Антона Босенко, в настоящее время следственным отделом задержан исполнитель преступления, установлены пособники, которые пытались уничтожить следы преступления. Сейчас принимаются необходимые меры к их задержанию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — пять лет лишения свободы.