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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 27 января

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 27 января

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 4-го выпуска «ПИКа» в 2021 году.

Читайте в номере:

  • Поехали. В Каменск наконец при-везли первые дозы вакцины от COVID-19 и даже успели сделать прививку от этой планетарной заразы 60 горожанам. Остальным предложено выстраиваться в очередь »2-3
  • У каменского ЖКХ новый рулевой. Кресла руководителей каменского хозяйства — самые сменяемые в администрации. /3
  • В Каменске сожгли автомобиль «БMB». В преступлении на платной парковке подозреваются двое парней-спортсменов. »6
  • Вдруг по птице кто-то выстрелил. Раненый лебедь приземлился на подворье в микрорайоне Заводском. /10
  • Надо ли спасать людей на городских пляжах? 20 января в администрации Каменска состоялось первое в 2021 году заседание городской думы. Политическая активность народных избранников далека от идеала: из 20 человек присутствовали чуть более половины — 13. /4
  • Онлайн, как на заборе, не писать! Законодательные новшества, которые вступят в силу с 1 февраля, обещают усложнить жизнь любителям сквернословить в соцсетях и желающим превратить свою легковушку в суперавтомобиль. Но облегчат жизнь отдельным льготникам. /5
  • Кто тут временные? 17 февраля у исполнительной власти Каменска заканчиваются временные контракты. Меж тем вопрос назначения сити-менеджера в городе до сих пор открыт. /5
  • Донец превращается в рукав канализации. На прошлой неделе к решению проблемы загрязнения Северского Донца канализационными стоками подключилась городская муниципальная инспекция. Владельцу сетей водоотведения грозит штраф. /8
  • Слабое звено станичного водовода. Новый водовод, проложенный в 2018 году в х. Старая Станица, безусловно, помог решить проблему водоснабжения, но и забот добавил. Как и в х. Лесном, в Старой Станице смотровые колодцы один за другим лишаются хлипких пластмассовых крышек. /14
  • Рыжий, рыжий, где ты был? Одно время тараканы практически исчезли из наших жилищ, и мы перекрестились, решив, что технический прогресс победил древних насекомых. Но теперь специалисты пугают новым нашествием прусаков, прогнозируя пик роста численности тараканов на февраль. Как будем бороться с непрошеными гостями? /20, 21

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анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 27 января
Автор: 26.01.2021
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