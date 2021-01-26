анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 27 января
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 4-го выпуска «ПИКа» в 2021 году.
Читайте в номере:
- Поехали. В Каменск наконец при-везли первые дозы вакцины от COVID-19 и даже успели сделать прививку от этой планетарной заразы 60 горожанам. Остальным предложено выстраиваться в очередь »2-3
- У каменского ЖКХ новый рулевой. Кресла руководителей каменского хозяйства — самые сменяемые в администрации. /3
- В Каменске сожгли автомобиль «БMB». В преступлении на платной парковке подозреваются двое парней-спортсменов. »6
- Вдруг по птице кто-то выстрелил. Раненый лебедь приземлился на подворье в микрорайоне Заводском. /10
- Надо ли спасать людей на городских пляжах? 20 января в администрации Каменска состоялось первое в 2021 году заседание городской думы. Политическая активность народных избранников далека от идеала: из 20 человек присутствовали чуть более половины — 13. /4
- Онлайн, как на заборе, не писать! Законодательные новшества, которые вступят в силу с 1 февраля, обещают усложнить жизнь любителям сквернословить в соцсетях и желающим превратить свою легковушку в суперавтомобиль. Но облегчат жизнь отдельным льготникам. /5
- Кто тут временные? 17 февраля у исполнительной власти Каменска заканчиваются временные контракты. Меж тем вопрос назначения сити-менеджера в городе до сих пор открыт. /5
- Донец превращается в рукав канализации. На прошлой неделе к решению проблемы загрязнения Северского Донца канализационными стоками подключилась городская муниципальная инспекция. Владельцу сетей водоотведения грозит штраф. /8
- Слабое звено станичного водовода. Новый водовод, проложенный в 2018 году в х. Старая Станица, безусловно, помог решить проблему водоснабжения, но и забот добавил. Как и в х. Лесном, в Старой Станице смотровые колодцы один за другим лишаются хлипких пластмассовых крышек. /14
- Рыжий, рыжий, где ты был? Одно время тараканы практически исчезли из наших жилищ, и мы перекрестились, решив, что технический прогресс победил древних насекомых. Но теперь специалисты пугают новым нашествием прусаков, прогнозируя пик роста численности тараканов на февраль. Как будем бороться с непрошеными гостями? /20, 21