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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Возле каменской ЦГБ образовался провал канализационного коллектора

ЖКХ

Возле каменской ЦГБ образовался провал канализационного коллектора

Виктория Костовская
Опубликовано

Яму на месте провала грунта на ул. Красной в районе ЦГБ местные жители обнаружили еще в воскресенье, 24 января.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 января — «ПИК». О ЧП каменчане сообщили в аварийную службу ОАО «Исток» в тот же день.
Утром 25 января из ямы шириной около двух метров обвалом полились на проезжую часть канализационные стоки. На месте провала сейчас уже работает «Исток».
Отметим, проблемы с этим рукавом коллектора уже возникали в первых числах января. Тогда из-за провала коллектора в районе ул. Пивоварова сток канализационных вод был направлен на ул. Красную, в результате чего был затоплен дом № 3/1.

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Автор: 26.01.2021
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