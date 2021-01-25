Яму на месте провала грунта на ул. Красной в районе ЦГБ местные жители обнаружили еще в воскресенье, 24 января.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 января — «ПИК». О ЧП каменчане сообщили в аварийную службу ОАО «Исток» в тот же день.

Утром 25 января из ямы шириной около двух метров обвалом полились на проезжую часть канализационные стоки. На месте провала сейчас уже работает «Исток».

Отметим, проблемы с этим рукавом коллектора уже возникали в первых числах января. Тогда из-за провала коллектора в районе ул. Пивоварова сток канализационных вод был направлен на ул. Красную, в результате чего был затоплен дом № 3/1.